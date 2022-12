Artista, madraza y fiestera: Eugenia Martínez de Irujo muestra sus facetas ocultas en redes sociales

Eugenia Martínez de Irujo ha protagonizado una nueva portada de revista, y es que la hija de la duquesa de Alba ha sido sin duda una de las mujeres de este año 2022.

La empresaria ha sorprendido a todos en sus redes, y es que ha publicado un juego de palabras gracias al que la hemos podido conocer un poco mejor.

Ha mostrado su versión más hippie porque, además de amar la naturaleza, es una persona muy artística, aunque ella no quiere denominarse artista. “Bueno artista no tengo que decir yo, pero me encanta crear”, ha dicho.

Pero esta no es su única faceta oculta. A través de sus redes, nos ha permitido conocer mejor a la Eugenia más fiestera, dispuesta a darlo todo; también a la más madraza, aunque solo con su hija.

Hay una, sin embargo, que no le gusta demasiado, y es la de duquesa. “Nunca he usado el título y me revienta que me digan Duquesa”, ha confesado.

Gracias a las redes hemos podido conocer mejor que nunca a Eugenia Martínez de Irujo, una mujer simpática, espontánea y natural. ¡Nos encanta!