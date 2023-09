Arantxa Sánchez Vicario se libra de la cárcel mientras Josep Santacana es considerado responsable de la deuda

La jornada decisiva del juicio de Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario, que se enfrentan a un presunto delito de alzamiento de bienes, ha comenzado con la llegada de la extenista, que ha agradecido a los medios que estén ahí.

"Ha ido bien", ha asegurado la catalana, aparentemente más tranquila que los días anteriores, y acompañada por su abogado.

Y es que tanto la Fiscalía como el Banco de Luxemburgo han decidido rebajar la petición de prisión a 2 años, por tanto podría no ir a la cárcel.

Josep Santacana, sin embargo, no ha corrido tanta suerte, pues la Fiscalía le considera responsable en concepto de autor de no pagar una deuda de más de 7 millones de euros.

Hoy ha sido él quien ha declarado y ha dado su versión de lo ocurrido. El empresario ha confirmado que había bienes para saldar la deuda, pero el banco quería liquidez, y no tenían efectivo.

El empresario ha vuelto a afirmar que los padres de Arantxa y su asesor eran quienes gestionaban el capital de la extenista y se ha desvinculado por completo. "Al final no iba para mi, yo iba a acompañarla", ha asegurado.

Según ha declarado, por otra parte, él nunca se opuso a que la extenista saldara la deuda y por ello presentaron varias propuestas al banco, que no aceptó el acuerdo.

Este ha sido uno de los varios capotes que ha echado a Arantxa, pues además ha dicho que ella aseguró que quería pagar y que tuvo voluntad de saldar la deuda desde el minuto uno.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se celebrará el próximo 19 de octubre. Para ese entonces, la extenista no tendrá que acudir al rechazar hoy su turno de palabra.

Beatriz Cortázar ha hablado con Santacana y le ha preguntado por qué no ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, pero él ha respondido que él no ha hecho nada, que no se ha beneficiado de su mujer y va a luchar hasta el final por la absolución del caso.

El juicio comenzó el pasado martes, día en el que Arantxa Sánchez Vicario decidió declarar a pesar de que no tenía que hacerlo hasta el viernes. La extenista se derrumbó ante el juez, pero Santacana confesó tras este primer día que no sentía lástima porque esos argumentos ya los había escuchado antes.

Cruce de versiones

Las versiones de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana no coinciden, excepto en un aspecto: que la extenista quería saldar la deuda.

Pero, entonces... ¿Quién decidió que no lo hiciera? La extenista asegura que en ese momento hacía lo que dijera el empresario, mientras él afirma que fueron los asesores quienes quisieron esperar para ver qué se podía hacer.