Antonio Canales, indignado con su casera: "Las cláusulas dicen que no le debo ni un duro ni me ha perdonado nada"

La guerra entre Antonio Canales y su casera Pilar parece llegar a su fin. Después de llegar a un acuerdo en el que, si el bailaor entregaba las llaves se le perdonaban las deudas y se quitaban las denuncias, Canales se ha marchado de la casa que le acusaban de 'inquiokupar'.

Ayer Pilar nos enseñaba cómo había dejado la casa el bailaor antes de irse, llena de latas, restos de comida y basura. Además, volvía a mencionar los impagos de Canales, a lo que el artista no ha tardado en reaccionar.

Mientras Pilar sostiene que mediante el acuerdo le han perdonado una deuda de más de 6.000 euros, Canales lo desmiente: "En la cláusula que firmamos pone que se compromete a aceptar que no le debo un solo euro y no me perdona nada".

El bailaor contraataca y amenaza con sacar a la luz el acuerdo firmado con los propietarios. ¿Continuará la batalla aun habiendo entregado las llaves?