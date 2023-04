Anne Igartiburu y su aventura en 'Tu cara me suena': "Piensas que tienes mucho que perder, pero en realidad no pasa nada"

Anne Igartiburu es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España, además de una de los más habituales. A lo largo de su vida no ha parado de trabajar y de contarnos las noticias de la crónica social.

También nos ha acompañado desde 1997 en uno de los días más importantes del año, el 31 de diciembre, para presentar las campanadas, una programación que ya no se concibe sin ver su rostro en televisión.

Dispuesta a demostrar que es capaz de todo, la presentadora se atrevió en 2021 a participar en el concurso de Antena 3 ‘Mask Singer’, saliéndose así de lo que nos tenía a todos acostumbrado.

Algo que está volviendo a conseguir con su participación en la edición actual de ‘Tu cara me suena’. "Estoy agradecidísima y feliz porque he salido de mi zona de confort y me he dado cuenta de que puedo hacer cosas que no pensaba", ha dicho.

Cuando se enteraron de su participación en casa, sus hijos le preguntaron si estaba segura porque no es nada fácil. "¡Nuevos retos!", ha dicho. Imitar para ella es más complicado que cantar, porque no es solo la voz sino también los gestos y otras muchas cosas a tener en cuenta.

Anne siempre ha estado rodeada de música, toca el piano y en casa hay muchos músicos. "Es muy difícil, yo soy muy palo", ha confesado. Ella canta en todos lados, en el coche, en la cocina, en la ducha, con los niños...

Lanzarse a algo así siendo una persona conocida, la presentadora ha explicado que tiene que tranquilizarse y pensar en pasárselo bien. "Ya están los buenos para que canten", ha asegurado.

Esta noche, a las 22:00h, la presentadora imitará a Becky G en 'Tu cara me suena'. ¡No te lo pierdas!