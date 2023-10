Àngel Llàcer confiesa cómo es realmente detrás de cámaras: "Soy perro pachón"

Àngel Llàcer es conocido por todos por su alegría en televisión, pero ha asegurado que él no siempre es alegre ni está todo el rato feliz.

El artista ha confesado que es perro pachón. "No doy problemas y soy muy limpio", ha dejado claro, pero hacer musicales como el que acaba de preparar, "The producers", no es nada fácil.

Hay más de 20 actores y está siendo complicado dirigirlo todo, pero él está encantado. "Nunca he hecho nada tan grande", ha confesado.

Àngel Llàcer tiene chinches en casa

Àngel Llàcer ha contado que vive en el campo y que tiene chinches, pero que no son iguales que las que están preocupando a España después de la plaga que se ha vivido en Francia.

"Son unas que las pisas y huelen mal", ha asegurado, y además ha dicho que no son tan feas y que no pican.

¿Qué no le gusta a Àngel Llàcer en la gente?

El director del musical ha asegurado que a él le gusta la gente que no se queja, y que siempre está feliz, al igual que él.

Valeria Vegas, sin embargo, se ha quejado apenas unos momentos antes de entrar a plató. ¡No te pierdas el momento!