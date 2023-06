Ana Peleteiro reabre el debate con sus declaraciones en redes: ¿Deportistas trans en competiciones femeninas?

Ana Peleteiro ha recibido insultos e incluso amenazas de muerte en redes sociales después de haber dado su opinión acerca de la participación o no de las atletas trans en las competiciones deportivas contra mujeres cisgénero.

"Tengo que defender los derechos de las mujeres cis, eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiera que de alguna forma se regule su situación", ha dejado claro la joven.

Sin embargo, las críticas hacia ella no se han hecho esperar, algo que, según ha dicho, no le afectan. Su mensaje, no obstante, ha reabierto el debate sobre las deportistas trans.

Pilar Calvo, medallista de tiro al plato, ha estado en plató. Su opinión es que no es justo que las deportistas trans compitan en la misma categoría que las cis. Según ha contado, hasta ahora la manera de decidir si podían participar era el nivel de testosterona.

Pero eso, ha señalado, no significa nada. "Es lo que produce la testosterona en el desarrollo que hacen que tengan mayor capacidad cardiorespiratoria y sean más potentes y fuertes", ha dicho.

Por tanto, ha dicho Pilar Calvo, todo aquel que haya pasado por la pubertad siendo hombre, no debería competir contra mujeres cis.

¿Debería haber una categoría específica?

Pilar Calvo no cree que deba haber una categoría específica para mujeres trans, pues no hay un volumen suficiente de deportistas para ello, ni tampoco hay espacio para añadir una categoría más.

Desde la asociación a la que pertenece, proponen que haya una categoría de mujeres y otra 'open', es decir, otra en la que participen hombres trans, mujeres trans o quienes quieran. "El deporte está categorizado de siempre por sexo biológico por algo", ha concluido.