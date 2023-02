Ana Obregón leyó el libro de su hijo dos años después de su muerte: "He descubierto todo sobre él"

Hace tiempo que Ana Obregón está trabajando en el libro que un día su hijo Aless Lequio comenzó, en el que contaba su experiencia con cáncer, pero no pudo acabarlo. "A mi no me dejó leer nada, pero me dijo que quería publicarlo y que los beneficios vayan a la lucha contra el cáncer", ha asegurado. Ella ha decidido que va a terminarlo y cumplir el sueño de su hijo.

El que Aless no pudiese estar ahí para hacerlo le ha llenado de rabia, pero también siente mucho orgullo. Le queda un mes de escritura y cree que es un libro de historia de amor entre una madre y un hijo a través de un largo y cruel viaje a través del cáncer. "Creo que va a inspirar a las personas para que se den cuenta de que lo único importante es el amor y estar con las personas a las que quieres", ha dejado claro.

En esa parte del libro que dejó escrito su hijo, ha descubierto cosas que no sabía sobre él, aunque tardó mucho tiempo en atreverse a leerlo. "He descubierto todo además de lo que ya sabía", ha asegurado.