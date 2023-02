Ana Obregón, nerviosa ante el día más importante de su vida: "Hemos cumplido el sueño de mi hijo"

Después de dos años de lucha, Ana Obregón ha inaugurado la fundación que lleva el nombre de su hijo, Fundación Aless Lequio, para la lucha contra el cáncer. Este joven tuvo que luchar contra la enfermedad, que en 2020 se llevó su vida. Desde entonces, la actriz ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de investigación, para lo que aporta su granito de arena con esta organización.

"Ha sido una labor difícil porque no he tenido tanta fuerza"

La actriz ha acudido impecable a este evento. "Hoy se merecía que saliera de mi escritura", ha asegurado la actriz, que ha confesado que después de 40 años de carrera, este ha sido el evento más importante de su vida al haber cumplido uno de los sueños de su hijo, crear una fundación con la que financiar proyectos que investiguen y luchan contra el cáncer.

Ana Obregón ha aprovechado el directo para recordar que hay curas que no están siendo financiadas por el Gobierno.

"Ha sido una labor difícil porque no he tenido tanta fuerza", ha explicado la actriz, aunque considera que merece la pena ayudar a los demás y sobre todo por haber podido hacer todo lo que su hijo no pudo hacer en vida.

Obregón ya ha hecho dos primeras donaciones: una de 150 mil para un proyecto contra el sarcoma de Edwing, el cáncer que se llevó a su hijo; y 30 mil para un proyecto para el diagnóstico. "Me hace feliz porque gracias a eso muchos padres no pasarán por lo que nosotros pasamos", ha dicho emocionada.