Ana María casi pierde a su marido por la alopecia: "Le propuse el divorcio por mi aspecto"

Ana María tenía 27 años cuando se preparaba para ser madre por primera vez. Sin embargo, la ilusión se vio opacada por una enfermedad despiadada: la alopecia areata.

Fue su peluquero quien le avisó de que comenzaba a perder pelo en gran cantidad. Desesperada, Ana María visitó varios médicos. Todos le decían que era algo temporal fruto de la hormonación y que volvería a la normalidad tras dar a luz. Sin embargo, no fue así.

Ana María no llevó bien la pérdida de pelo descontrolada y no supo afrontar el golpe. Su vergüenza y falta de confianza le afectaron, incluso, en su matrimonio. "No quería relacionarme con nadie y le propuse el divorcio por mi aspecto", ha confesado.

Hoy, Ana María ha querido pedir perdón a su marido Pedro en directo. Aunque no supo aceptarse, él lo entendió y aguantó, sabiendo que, aunque ella no lo viera, era perfecta más allá de su pelo. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!