Ana Guerra acaba el 2023 por todo lo alto: con su EP 'Érase una vez' recién estrenado y boda a la vista

Ana Guerra acaba el año 2023 por todo lo alto: estrenando nueva música y con los preparativos de una boda. La cantante está sin duda en uno de sus mejores momentos, aunque todavía no termina de asimilarlo.

"Cuando os referís a él, yo digo mi novio y me corrigen diciendo mi prometido. Se me olvida", ha confesado la artista, que espera que en 2024 ella y Víctor Elías puedan darse el 'sí quiero'.

Una boda que contará con unos invitados muy especiales: los Reyes, y es que la reina Letizia es prima hermana del músico y, como toda su familia, están invitados. "No les conozco personalmente, me gustaría mucho", ha asegurado Ana Guerra.

La cantante también ha hablado sobre los rumores acerca de una mala relación con Aitana, a quien vio en los premios de Los 40 y con quien se fundió en un bonito abrazo. "Cuando nos vemos, es como si no hubiera pasado el tiempo, eso es lo bonito", ha dicho la artista.

Ana Guerra acaba de sacar su nuevo EP, 'Érase una vez', que, ha desvelado, es la primera parte de los dos que van a conformar su nuevo proyecto.

Ella ha sido la encargada, además, del homenaje que se le hizo a Concha Velasco en los premios Forqué tras su fallecimiento, una responsabilidad muy grande para ella, según ha dicho. "Cuando me lo dijeron, me alegré un montón, pero en ese momento, me dio mucho miedo", ha confesado.