Alerta por el riesgo de las operaciones estéticas realizadas en Turquía: "Te lo pintan muy bonito"

Turquía se ha convertido en un paraíso para aquellos que quieren hacerse algún retoque estético sin pagar mucho dinero. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha advertido de los peligros de hacer esto, y es que en los últimos meses 4 personas han fallecido como consecuencia de estas operaciones.

A pesar de las recomendaciones del ministerio y del aviso por los riesgos que conllevan, varias clínicas en España ofrecen operaciones en este país. Una de ellas, ahora de moda, es la de inyección de bótox gástrico en el sistema digestivo para perder peso.

Estas clínicas enseguida ofrecen garantías y un presupuesto, pero, eso sí, aconsejan no buscar opiniones en internet.

Sin embargo, esta técnica está prohibida en España. De hecho, algunos de los que se han sometido a esta práctica ya han sido hospitalizados.

Los médicos advierten de que los riesgos de estas operaciones son mayores en Turquía, por la diferencia de medicamentos y del propio procedimiento, según ha contado David Céspedes, médico.

Hablamos con un afectado

Raúl fue a Turquía a hacerse una rinoplastia después de que un amigo le recomendara una clínica. Él se puso en contacto y le dijeron que se fuera a Estambul para la operación, que no salió bien pues no le hicieron lo que pidió y, además, le dejaron un bulto en la parte interior. "Me cuesta respirar", ha confesado.

Este joven lo comunicó a la clínica, y volvió aunque con miedo por lo que podía pasar. "Si lo hubiera sabido no hubiera vuelto", ha dicho.

El precio, sin embargo, ha asegurado que no es tan bajo como se puede pensar. "No merece la pena, te lo pintan muy bonito", ha dejado claro.