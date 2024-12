Un albañil estafa a Teresa y se fuga dejando la casa a medias: "Confié en él y nos ha arruinado la vida"

Teresa jamás pensó que las obras de su casa le saldrían tan caras. Tras sufrir un incendio, contactó con un albañil que le pedía 30.000 euros por dejarle el piso como nuevo, algo que nunca ocurrió.

Las obras comenzaron y Teresa cumplió con los pagos a rajatabla. Desembolsó hasta 25.000 euros, mientras lo único que recibía eran excusas del albañil: o estaba resfriado o, incluso, ingresado.

Un día, un obrero que trabaja en la reforma advirtió a Teresa de que la obra estaba parada desde hace semanas y no había ni rastro del jefe. "Confié en él", confiesa Teresa, entre lágrimas.

Según nos cuenta, todo parecía estar en orden y por escrito en un contrato. "Nunca me lo habría imaginado", señala, "cuando me bloqueó me di cuenta de que me había engañado".

El presunto estafador arrastra varias denuncias de otras personas que, como Teresa, confiaron en él. Hoy la joven solo pide volver a casa con su familia. ¿Logrará recuperar su dinero?