Aitana y Sebastian Yatra: estos son los múltiples motivos para convertirse en la pareja del año

Si a alguien de este planeta aún no le queda claro que Sebastián Yatra y Aitana serían una de las parejas más bonitas del mundo, está confundido. ¡Comparten de todo! Canciones como ‘Las dudas’ donde podemos escuchar: “Pero vienes y me pones todo el mundo al revés, si yo te cambio los planes dime cómo lo ves”; escenario, fotos, etc.

Tanto Aitana como Sebastián Yatra son jóvenes, exitosos y divinos y con una complicidad que ha ilusionado a todo el mundo. A nosotros nos tienen enamorados y, por eso, hemos enumerado algunas razones por las que deberían estar juntos.

La primera de ellas es que tienen muchos amigos en común. Ya no solo dentro del mundo de sus carreras musicales, sino también fuera de la profesión. Ambos tienen una admiración increíble hacia Alejandro Sanz y su talento. Incluso tienen una canción conjunta inspirada en su ‘Corazón partío’.

Por si fuera poco, tanto Aitana y Sebastián Yatra se hacen fotos con la lengua fuera, apuestan por los posados de infarto y por selfies frente al espejo. Ambos adoran la naturaleza, jugar con gafas de sol y las fotos en blanco y negro.

Los caballos son su pasión, aunque a ella le gusten más los negros y a él los blancos. También comparten el gusto por los paseos en barco. A pesar de todo ello, que estén juntos es una fantasía todavía.