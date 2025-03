Adrián se arruina por cumplir su sueño: "Era funcionario de la policía y lo dejé todo por ser autónomo en la naturaleza"

A sus 20 años, Adrián lo tenía todo. Una vida estable en Barcelona, con su propio piso y una plaza fija como policía que había conseguido con mucho esfuerzo. Sin embargo, él siempre tuvo en mente otra cosa: la vida en la naturaleza.

En 2020, quemado por el trabajo, deja la seguridad de su empleo para perseguir su sueño y se muda a una finca en el campo. Sin embargo, las deudas comienzan a acuciarle.

"Compré una casa en ruinas para arreglarla y emprendiendo me la pegué", señala, "ahora debo 40.000 euros".

Adrián graba su día a día y lo comparte en redes sociales. Supervivencia, animales y anécdotas llenan su perfil, pero detrás de todo hay un ahogo económico que a Adrián le ha hecho replantearse en más de una ocasión su decisión.

Sin embargo, a pesar de los dolores de cabeza y de bolsillo, Adrián no se arrepiente de haberlo dejado todo para perseguir su sueño. "No me arrepiento, pero estaré mejor cuando mi economía mejore", asegura. Hoy es un hombre feliz que está exactamente donde siempre quiso estar.