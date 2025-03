El accidente que hizo que Cisco se reinventara tras quedar parapléjico: "Al ver que no sentía las piernas, me hundí"

Cisco ha vivido dos vidas completamente diferentes. La primera, la de un abogado de éxito y, la segunda, que comenzó en 2015 cuando un accidente le dejó postrado en una silla de ruedas y decidió dedicarse al tenis.

El accidente de Cisco fue un auténtico punto de inflexión en su vida. Él estaba haciendo snowboard en Austria, una de sus grandes pasiones, cuando un mal salto le provocó una lesión medular. "El dolor pasó a un segundo plano cuando vi que no me podía mover, me hundí", recuerda.

Tras quedar parapléjico, su vida cambia por completo y se ve obligado a reinventarse, eligiendo el mundo del tenis. Hoy, gracias al apoyo de los suyos y a su esfuerzo y dedicación, ha logrado convertirse en un tenista a nivel internacional.

Su mayor apoyo ha sido Raquel, su mujer, con la que tiene dos hijos. Cuando ocurrió el accidente, tan solo llevaban un año y medio y algunos decían que le dejaría al verle en silla de ruedas, pero no fue así.

Hoy Cisco triunfa en su segunda vida, que es la más valiente de todas las que ha vivido. ¡No te pierdas su entrevista en el video!