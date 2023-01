40 intoxicados en un conocido bar de Madrid: "Se puede evitar con las correctas medidas higiénicas"

Uno de los restaurantes más famosos de Madrid, llamado Casa Dani, se ha visto obligado a cerrar el local en el barrio de Salamanca después de que 40 personas, entre ellas dos niños, se hayan intoxicado con uno de sus platos más famosos: la tortilla de patatas.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de un brote de salmonelosis que ha afectado a quienes consumieron este plato entre el martes y el jueves de la semana pasada. La causa puede haber sido, bien un incidente durante la manipulación, o bien por el mal estado de algún alimento.

El propio local ha decidido cerrar para hacer pruebas a sus empleados y desinfectar el bar. Mientras tanto, sanidad ya ha tomado muestras para analizarlas y saber cuál ha sido la causa de la infección y así aclarar lo que ha ocurrido.

Hablamos con un experto

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos hablado con Miguel Ángel Lureña, divulgador, ha asegurado que hay que se prudentes hasta que se sepan los resultados de las investigaciones. Aún así, ha explicado que estos brotes suelen asociarse a tortillas poco cuajadas que han sido mal manipuladas. "Suele ocurrir cuando han sido almacenadas a temperaturas muy altas", ha dicho.

El divulgador ha dicho que esta bacteria no se contagia de persona a persona, sino que ha tenido que ser de los alimentos. En este caso, por ejemplo, si se han elaborado a partir de una misma fuente utilizando muchos huevos o patatas para hacer varias tortillas, este puede ser el origen de la contaminación.

"Esto ocurre de manera accidental pero se puede evitar con las correctas medidas higiénicas", ha contado. Sin embargo, a pesar de que muchos creen que en los restaurantes hay que usar huevina de forma obligatoria, pero no es así. "Solo ocurre si no se cumplen una serie ciertas condiciones, como que se consigue una temperatura cierta de cocinado y luego se almacena en frío porque no se va a consumir al momento", ha dicho.

En el caso de las tortillas, el interior tiene que alcanzar los 70 grados si se quiere bastante cocinada durante al menos 2 segundos, y 68 grados durante 20 segundos si se quiere poco hecha.