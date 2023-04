Bárbara Rey rompe a llorar al recordar a Ángel Cristo: “Yo no sabía lo que me esperaba”

No fue hasta 1979 cuando Bárbara Rey vio por primera vez a Ángel Cristo: “Ese pelo negro, esas cejas negras, esas pestañas… era una serpiente encantadora”, asegura.

Y es que Bárbara confiesa que se enamoró: “Era todo detalles, eran tan servicial, me encantaba besarle porque era un sabor tan bueno y agradable”.

Fue una manzana envenenada: “No sabía lo que me esperaba, yo estaba feliz, le quería mucho… no me importó dejar mi trabajo y renunciar a todo”, confiesa.

Fue el único hombre que le propuso matrimonio, por eso Bárbara no lo pensó: “Pensé que era lo más maravilloso que me había pasado en la vida, nunca creía que me pudiera pasar algo tan bonito”.

