Bárbara Rey hipnotizada por Paquirri: “Fue una relación agradable, pero él seguía enamorado de Carmina”

En primavera de 1979 Bárbara Rey conoce a Paquirri en una corrida de toros. “Que a mí no me gusten mucho los toros, no quiere decir que no me gustara Paquirri, tenía unos ojos que te hipnotizaban” confiesa la vedete al hablar de la belleza del torero.

La protagonista de ‘Una vida Bárbara’ recuerda cómo vivió la noche en la que estuvo con el diestro en la que se encontraron a Carmina con Arribas, “él llevaba un semblante triste” asegura Bárbara cuando Paquirri se encontró a la que fuera su mujer.

La actriz habla de la relación esporádica que tuvo con el torero, una época en la que Paquirri tenía una relación oficial con Lolita.

Bárbara Rey recuerda una anécdota en la que Paquirri llevaba el colgante del Cristo de las tres cabezas y se lo había dejado en su casa, “me decía que me lo pusiera yo” afirma la actriz sobre la medalla del torero.

Una relación que acabó porque Paquirri se iba a hacer su temporada en América y en palabras de la vedette “seguía enamorado de su mujer”. Barbara Rey tiene un buen recuerdo de su relación con el torero, “era educado y siempre fue agradable” asegura la protagonista de Una vida Bárbara’.