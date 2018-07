ESTRENO EL 10 DE MARZO

Los casting de 'Tu cara no me suena todavía' nos han mostrado unas espectaculares imitaciones de los candidatos a participar en el programa. Louis Amstrong, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Ana Torroja son algunos de los cantantes a los que ponen voz los aspirantes. No te pierdas el estreno de 'Tu cara no me suena todavía' el próximo viernes 10 de marzo en Antena 3.