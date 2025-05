Ana Guerra, Mikel Herzog Jr. y Manu Baqueiro improvisan un momentazo musical en Tu cara me suena

Aunque Tu cara me suena está lleno de grandes actuaciones, a veces los mejores momentos surgen de manera improvisada. Y eso es justo lo que ha pasado en la cuarta gala.

Durante un pequeño parón, Ana Guerra y Mikel se han lanzado a tocar el piano y cantar 'No one', el temazo de Alicia Keys, demostrando una química espectacular sobre el escenario. Mientras tanto, Àngel Llàcer, siempre atento, los observaba divertido junto a otro compañero.

Pero la cosa no terminó ahí: Manu Baqueiro no ha querido quedarse fuera de esta fiesta musical y también se ha animado a tocar el piano. Entre acordes y risas, Àngel Llàcer no ha dudado en sumarse cantando, regalándonos un momentazo lleno de complicidad y buen humor.

Así, entre talento, diversión y espontaneidad, Tu cara me suena nos vuelve a recordar por qué este programa es tan especial. ¡Dale al play y no te pierdas esta maravilla improvisada!