Libertad Fajardo deslumbraba de pequeña en 'Menudas estrellas'

¡QUÉ MOMENTOS AQUELLOS!

Libertad Fajardo fue la concursante ganadora de la tercera edición del programa 'Menudas estrellas'. Siendo tan sólo una niña ya interpretaba muchas canciones, sobre todo de Disney, como el clásico 'La Bella y la Bestia' o 'Un mundo ideal' de Aladdín. No te pierdas el recorrido de la concursante de 'Tu cara no me suena todavía'.