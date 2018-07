Julio Iglesias, Britney Spears y Juanes, las imitaciones de la cuarta gala de 'Tu cara no me suena todavía'

PULSADOR | GALA 3

El pulsador ha venido cargado de sorpresas en esta tercera gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. En primer lugar, Gabriel Gutiérrez tendrá que meterse en la piel de Julio Iglesias para convertirse en el grande de España. Patricia Aguilar tendrá que mover el esqueleto al son de Britney Spears, y Keunam vendrá con las pilas cargadas para imitar a Juanes. No te lo pierdas el viernes a las 22 horas en Antena 3 la cuarta gala de 'TCNMST'.