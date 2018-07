GANADOR | GRAN FINAL

El ganador de la primera edición de 'Tu cara no me suena todavía' ha sido Germán Scasso, el concursante que nos impresionó como Tino Casal y Stevie Wonder. En su última actuación en el programa ya como ganador, se despide de sus compañeros y el jurado en una actuación muy emotiva, ¡con lágrimas incluidas!