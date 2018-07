Àngel Llàcer, a Cristina: “Tienes un morro, que me encanta”

VALORACIONES GALA 1 | CRISTINA TARRAGÓ

Con el espíritu festivalero aún el en cuerpo, el jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ felicita a Cristina Tarragó por su gran imitación de Celia Cruz. “Tienes un morro, que me encanta”, asegura Àngel Llàcer tras su actuación. Además, la hermana de Cristina, que se encontraba entre el público, no podía contener las lágrimas de emoción.