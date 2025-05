Àngel Llàcer sorprende con una petición insólita: ¡quiere imitar a Bertín Osborne en una gala de Tu cara me suena!

Después de la gran imitación de Bertín Osborne como Camilo Sesto con la canción ‘El amor de mi vida’, Àngel Llàcer ha vuelto a dar la nota… ¡y de la mejor manera! El jurado no ha podido resistirse y ha pedido públicamente imitar a Bertín en una próxima gala, con una condición muy clara: quiere que Bertin esté "sentado en su silla".

Pero la cosa no ha quedado ahí, Llàcer ha confesado entre risas que, de pequeño, cada vez que sonaba la canción de Camilo Sesto, lo único que quería era que terminara… porque justo después venía su favorita: ‘Como un vagabundo’, de Bertín Osborne. Una manera muy suya de dejar claro qué tema le emocionaba de verdad.

Para terminar… ¡se ha arrancado a cantarla en pleno directo! Manuel Fuentes ha intentado frenarlo, pero su compañera lo tenía claro: “Hasta que no la cante no va a parar”. ¿Le dejarán cumplir su deseo en una próxima gala? ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!