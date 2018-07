Julián Lladó desnuda su corazón con la canción “When you say nothing at all” como Ronan Keating

ACTUACIONES GALA 7 | JULIÁN LLADÓ

No hay nada más bonito para un concursante que cantar desde el corazón y, esta noche, Julián Lladó lo ha conseguido. El madrileño ha llegado a la séptima gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ para seducirnos como Ronan Keating con su canción “When you say nothing at all”. ¡Maravilloso, Julián!