Valeria Ros y Susi Caramelo se entregan al ‘Ram pam pam’ de Natti Natasha y Becky G

La presencia de Valeria Ros en Tu cara me suena 11 nos garantiza actuaciones memorables. A pesar de no ser cantante, la cómica lo da todo en sus actuaciones, sin dejar a un lado ese sentido del humor que tanto la caracteriza, como ocurrió en la gala pasada con su particular Naty Peluso.

La cómica ha podido contar con una gran compañera en el escenario para esta tercera gala, ya que en el pulsador de la semana pasada cayó en la casilla de traer a un amigo. ¿Y a quién escogió? Pues a la misma que le hizo una peculiar audición para entrar en esta edición como concursante: ¡Susi Caramelo!

Las dos cómicas han pisado el escenario con una seguridad arrolladora y con ganas de demostrar que, además de hacer reír, pueden conquistar a la audiencia con una imitación llena de flow y ritmo. Juntas han sido Natti Natasha y Becky G cantando ‘Ram pam pam’.

Valeria y Susi no han podido evitar desatar la risa en el plató y, desde la mesa del jurado, las han observado con mucha atención para puntuarlas al final de la noche. ¿Qué nota recibirán por su parte?

La competencia está muy difícil en esta edición, especialmente porque les ha tocado actuar justo después de que David Bustamante haya estado impresionante imitando a Estopa. Además, ha interpretado un himno: ‘Como Camarón’.

El cantante ha puesto en pie a todo el plató. El jurado, especialmente Chenoa, ha acabado rendida a esta demostración de versatilidad, una semana después de que ganara la gala como Nino Bravo.