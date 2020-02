Jorge González y Gisela brillan como Bill Medley y Jennifer Warnes en ‘(I’ve had) The time of my life’

Jorge González canta la mítica canción de ‘Dirty Dancing’ con unos pasos de baile muy complicados. Para llevar a cabo la actuación necesita una pareja de baile y el concursante ha pensado con mucho detenimiento quién podría hacerlo perfecto: “No podría hacerlo otra, Gisela”.

Ambos interpretarán juntos ‘(I’ve had) The time of my life’, una canción de una emblemática película de los años 80, en la séptima gala de ‘Tu cara me suena’.

Finalmente, el concursante y su acompañante harán el papel de los cantantes originales y Miryam Benedited cumplirá uno de los sueños de González: bailar durante su actuación.

