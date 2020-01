Gemeliers se alzan con la victoria en la segunda gala de ‘Tu cara me suena’

Las valoraciones de esta noche han estado muy reñidas y los concursantes han recibido muy buenas críticas por parte del jurado.

Nerea Rodríguez como Ariana Grande

"Lo que ha hecho hoy Nerea es una demostración de lo que es este programa: diversión con trabajo detrás"

Nerea Rodríguez derrocha sensualidad con 'God is a woman' de Ariana Grande

Àngel Llàcer: 12 puntos

Chenoa: 11 puntos

Lolita: 8 puntos

Carlos Latre: 11 puntos

El Monaguillo como Kiko Veneno

"Solo por ver cómo lo celebra, me dan ganas de ponerle de un 12"

El Monaguillo demuestra su talento como Kiko Veneno en 'Echo de menos'

Àngel Llàcer: 6 puntos

Chenoa: 7 puntos

Lolita: 7 puntos

Carlos Latre: 8 puntos

Cristina Ramos como Jennifer López

"No ha pasado nada, pero es muy difícil cantar y bailar"

Cristina Ramos anima la noche como Jennifer López en 'Let’s get loud'

Àngel Llàcer: 5 puntos

Chenoa: 6 puntos

Lolita: 4 puntos

Carlos Latre: 5 puntos

Belinda Washington como Isa P

"Belinda se mete en el barro si hace falta… y eso es muy importante. ¡Te felicito por ello!"

Belinda Washington se transforma en una reina de hielo como Isa P en 'Ahora estoy mejor'

Àngel Llàcer: 8 puntos

Chenoa: 9 puntos

Lolita: 10 puntos

Carlos Latre: 10 puntos

Rocío Madrid como Rocío Durcal

"Lo ha hecho muy bien, pero en este caso, como lo vas hacer muy bien en las galas que viene, te ha tocado a ti el cuatro"

Rocío Madrid desprende elegancia con 'Trébole' de Rocío Durcal

Àngel Llàcer: 7 puntos

Chenoa: 4 puntos

Lolita: 5 puntos

Carlos Latre: 7 puntos

Mario Vaquerizo como 'Kiss'

"A mí me encantas, Mario"

Mario Vaquerizo llena el plató de rock and roll con 'I was made for lovin’ you baby' de 'Kiss'

Àngel Llàcer: 10 puntos

Chenoa: 5 puntos

Lolita: 6 puntos

Carlos Latre: 4 puntos

Jorge González como Miguel Poveda

"He valorado las ganas, la imitación y el esfuerzo"

Jorge González emociona 'En el último minuto' de Miguel Poveda

Àngel Llàcer: 4 puntos

Chenoa: 10 puntos

Lolita: 11 puntos

Carlos Latre: 6 puntos

María Isabel como Romeo Santos

"Ella se perfecciona en cada gala y lo que más me ha gustado es que ha hecho dos personajes diferentes que no tienen nada que ver"

María Isabel revoluciona el plató como Romeo Santos en 'Eres mía'

Àngel Llàcer: 9 puntos

Chenoa: 8 puntos

Lolita: 9 puntos

Carlos Latre: 9 puntos

Gemeliers como David Bustamante y Àlex Casademunt

“Para mí ha sido la mejor imitación, encima doble, de la noche”

Gemeliers son ‘Dos hombres y un destino’ como David Bustamante y Àlex Casademunt

Àngel Llàcer: 11 puntos

Chenoa: 12 puntos

Lolita: 12 puntos

Carlos Latre: 12 puntos

Adelántate a la emisión de la próxima gala en ATRESplayer PREMIUM