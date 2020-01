Chenoa adelanta si David Bustamante y Àlex Casademunt están invitados a su boda

Tras una maravillosa actuación de Gemeliers en la segunda gala, Àngel Llàcer ha lanzado una interesante pregunta que debía contestar Chenoa. Ella, por su parte, ha sido muy sincera y directa y ha desvelado dos de los nombres que integran la lista de invitados de su boda.

Como Chenoa se va a casar muy pronto “y no se ha casado nunca”, Llàcer se ha inventado una nueva sección en ‘Tu cara me suena’, ‘Si me queréis, irse’. En el programa han enseñado cómo organizar una boda en condiciones.

Adelántate a la emisión de la próxima gala en ATRESplayer PREMIUM.