¡Notición para la boda de Chenoa! La deseada promesa de Gisela en 'Tu cara me suena'

Gisela visitó el programa para cantar junto a Jorge González. Juntos brillaron como Bill Medley y Jennifer Warnes en '(I've had) The time of my life'.

La cantante se reencontró con Chenoa, quién no pudo contener las lágrimas tras la actuación de su amiga.

Àngel Llàcer aprovechó la ocasión para hacerle una petición a Gisela para la boda de Chenoa. ¡Lo aceptó sin dudarlo!