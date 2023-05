Susi Caramelo se rinde tras imitar a C. Tangana: “No todo vale”

Quizá Susi Caramelo había pensado que había llegado a la cima de la caracterización en 'Tu cara me suena' al convertirse en uno de los Teleñecos, pero la realidad le ha enseñado que siempre puede superarse. Jamás podrá olvidar su actuación en la Gala 9 de la décima temporada, cuando se ha convertido en C. Tangana. Este número ha supuesto mucho más que un simple cambio de sexo.

"Para él para a ser muy duro ver lo que me parezco", ha bromeado la concursante nada más terminar la canción 'Ingobernable'. Después, se ha puesto algo más seria para hacer una confesión: "Yo me pensaba que estaba guapa con todo... pero me habéis dado una lección de humildad".

Además, Susi ha lanzado una advertencia directamente al equipo de caracterización: "No todo vale". Como remate, vistas sus pintas, ha dado gracias por "tener una relación estable antes de esta actuación". "A mi no me va a pedir ningún ex que vuelva con él, como a Tamara Falcó", ha asegurado.

Por si fuera poco, antes de sentarse en el sofá de los concursantes, ha sorprendido con un momento muy comprometido en alusión... ¡a los testículos! "¿Esto cómo lo gestionáis?", ha preguntado mientras le sobresalían de una parte insospechada de su cuerpo. ¡No te pierdas ni un detalle en el vídeo!