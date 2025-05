“Yo soy heavy de toda la vida”: Bertín Osborne confiesa por qué no siguió el camino del rock en sus inicios

Bertín Osborne se lo ha pasado como un niño pequeño sobre el escenario de Tu cara me suena en la quinta gala. Gracias a su explosiva imitación de Kiss con ‘Rock and roll all nite’, el público de plató le otorgó su doce y ha acabado ganando la gala.

Al finalizar su actuación, Bertín Osborne nos confesaba que él es heavy “de toda la vida”. “Yo cantaba rock y este tipo de música que es lo que me divierte, lo que pasa es que cuando yo era un pipiolo las compañías de discos me dijeron: tú, baladas”, ha explicado el cantante.

“Igual de aquí en adelante ha nacido un nuevo registro”, le ha dejado caer Manel Fuentes al ver tan contento a Bertín Osborne con su actuación. El jurado ha suscrito sus palabras y ha dejado claro que saben que al cantante ‘le va la marcha’.

“Esta noche has sido espectacular, histórico en Tu cara me suena”, ha exclamado Flo levantándose de la silla para recalcar lo mucho que se ha sorprendido con la actuación de Bertín. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que ha contado el artista!