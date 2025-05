¡Bertín Osborne se desmelena! El cantante arrasa con su explosiva imitación de Kiss con ‘Rock and roll all nite’

Bertín Osborne nos hizo viajar al pasado al interpretar en la pasada gala ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra. El cantante aseguró además que se lo está pasando en grande en el programa y que tiene muchas ganas de ponerse a prueba.

Para esta quinta gala, Bertín Osborne ha tenido que cambiar completamente de registro y ha tenido que pasarse varias horas en maquillaje y peluquería para transformarse en el artista que le había dado el pulsador: el vocalista de Kiss.

Bertín ha sido el encargado de cerrar la gala, antes de la actuación del invitado, y ha puesto a todo el plató en pie al interpretar muy bien acompañado uno de los temas más conocidos de la banda: ‘Rock and roll all nite’.

El cantante se ha dejado llevar por la canción y se lo ha pasado en grande jugando a ser un artista completamente contrario a lo que suele ser él. ¡Revive su actuación más explosiva dándole a play al vídeo de arriba!