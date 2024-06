“Sé reconocer el talento cuando lo veo, y aquí no lo he visto”: el viernes, última gala antes de las semifinales de Tu cara me suena

Tu cara me suena 11 es una caja llena de sorpresas, y en la última gala nos tenía reservada una que llevábamos un tiempo esperando. Raquel Sánchez Silva ha ganado por primera vez una gala llena de emoción y numerazos, pero su imitación de Luz Casal se llevó el cariño del jurado y del público.

El pulsador no tiene piedad en ciertas ocasiones ya que, entre las próximas imitaciones, destaca la de Conchita como Simba, de El rey león. Y, en la Gala 11, volveremos a contar con un amigo y exconcursante de Tu cara me suena.

Juanra Bonet necesita un amigo para imitar a Héctor y Tito, un número que sacará nuestros pasos prohibidos, y que estará llena de risas. ¡Ha elegido a David Fernández! La actuación provocará las lágrimas de Lolita, no sabemos si de alegría o de tristeza. “Sé reconocer el talento cuando lo veo, y aquí no lo he visto”, sentencia Santiago Segura.

El próximo viernes, no te pierdas la última gala antes de las semifinales de Tu cara me suena, en Antena 3.