“No me he podido concentrar”: la inaudita razón por la que Chenoa y Lolita piden repetir la imitación de Supremme de Luxe

¡Cómo ha subido la temperatura durante la actuación de Supremme de Luxe en la Gala 8! Su imitación de Gloria Trevi ha sido, sin duda, uno de los momentos más sensuales de todo Tu cara me suena 11. Todo ha salido a la perfección pero, por sorpresa, Chenoa ha hecho una insólita petición: "¿Podríamos repetir el número?".

"No me he podido concentrar mucho", ha explicado. A Lolita le ha pasado lo mismo. "¡Ya sabía yo!", advertía Supremme sobre lo que estaba ocurriendo.

El sector femenino del jurado se ha quedado embelesado con un detalle de la puesta en escena: ¡los bomberos! En concreto, con sus cuerpos, que han provocado un incendio. De hecho, Chenoa y Lolita han perdido que se repita la actuación pero sólo con los bailarines: Marc Montojo, Benji Brousse, Carles Escoms y Pablo Brotons.

Supremme ha reconocido que este número ha valido la pena "por la cara de felicidad" que le ha visto a Lolita. "Estaba contentísima", ha reconocido la cantante. ¡No te pierdas este inaudito momento en el vídeo!