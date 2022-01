Revive las actuaciones de bailoteo con más sabor en la historia de ‘Tu cara me suena’

Diez años da para mucho, y el plató de ‘Tu cara me suena’ ha sido un sitio en donde los concursantes han podido mostrar de qué están hechos con sus pasos de baile y sus actuaciones representando a famosos artistas de distintas épocas. Por eso, vamos a repasar los mejores pasos de baile que han podido darnos los concursantes.

Nia Correia como Lil Nas X

En esta actuación, Nia Correia se fue al antiguo Egipto para ofrecernos una interpretación de 'otro mundo'. Siendo solo la segunda actuación que dio en esta novena edición, Nia se llevó cumplidos por su voz, y como no, lo bien que se metió en la piel del cantante. ¡La artista terminó a lo grande con un sorprendente beso al final!

Fran Dieli como Jason Derulo

Fran Dieli fue uno de los concursantes que llegó muy lejos en la sexta edición del programa, logrando conseguir un gran merecido tercer puesto en el concurso. Entre todos los espectáculos que dio, cuando cantó ‘If Im Lucky’ de Jason Derulo sorprendió a todo el mundo con sus cambios de tono y la coreografía, e inspiró incluso a Àngel Llàcer a bailar un poco también.

Eva Soriano como Camila Cabello

Durante esta temporada, Eva Soriano ha mostrado mucho lo bien que se lo pasa en sus actuaciones, y en esta presentación cantando ‘Don't go yet’ de Camila Cabello no fue la excepción. Con una sonrisa deslumbrante y sin que se le moviese un solo cabello, la artista trajo el ritmo latino de Camila al programa.

Lorena Gómez como Fleur East

Lorena Gómez, una de las artistas con más potencia vocal en la quinta edición del programa, sacó de pies a cabeza la Fleur East que llevaba dentro. Su sorprendente voz no sé quedó atrás en esta actuación, que en conjunto con el baile que dio, dejó a todos enamorados. Incluso se montó en la mesa de los miembros del jurado y hasta dio una voltereta en el aire. ¡Eso sí es movimiento!

Rasel como J Balvin

¿Quién no conoce la famosísima canción ‘In da getto’ de J Balvin? Ya sea por el famoso trend de TikTok o por el mismo hit que ha sido la canción, no se podía quedar sin estar en el programa. Rasel, que fue el afortunado en cantarla, bailó al máximo con un flow que la misma Chenoa dijo que “era clave para todo”.

María Peláe como Gloria Trevi

El ‘brilli brilli’ fue uno de los protagonistas de esta actuación, junto con los taconazos e icónicos pasos que dio María Peláe como Gloria Trevi en esta novena edición del programa. En la actuación, Peláe entró en “la gloria”, tal y como lo mencionó Carlos Latre.

María Peláe como Madonna

Con una energía a mil, María Peláe ha representado a Madonna y su famosísima canción ‘Express yourself’ en esta temporada. La cantante se ha expresado con una coreografía sensual y un vestuario llamativo, en honor a la gran Madonna.

Angy Fernández como Lady Gaga

¿Cómo olvidar a la que terminó siendo la primera ganadora de ‘Tu cara me suena’? La ‘pequeñita pero matona’, con unas plataformas altísimas, bailó de tal forma como Lady Gaga que hizo que el mismo Àngel Llàcer la besara después de la actuación.

Eva Soriano como Katty Perry

Eva Soriano nos sorprende una vez más vestida de novia cantando y persiguiendo al que le dejó en el altar con ‘Hot n cold’ de Katy Perry en esta novena edición. La concursante modificó su vestido, corrió detrás de su prometido, corrió en la elíptica, y hasta nos dio unos pasos de muerte con nada más que sus tacones rosados.

Mimi como Jennifer López

La concursante de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’ ha recreado a la perfección los movimientos de Jennifer López, logrando una armonía perfecta con las bailarinas del programa, dando una actuación de “ensueño e hipnotizante” según Àngel Llàcer.

Rasel como Tom Jones

El ‘bailado’ de antaño lo ha traído Rasel en esta novena edición representando a Tom Jones y su canción ‘It's not unusual’. El concursante ha mostrado unos pasos que no tienen nada que envidiarle al ‘Príncipe de Bel Air’, y que han terminado inspirando al jurado para bailar también.

Edurne como P!nk

Una canción tan emotiva requiere una coreografía que esté a la altura. La ganadora de la tercera edición de ‘Tu cara me suena’ dio la talla en esta canción con una coreografía artística en la que ha terminado por los aires, literalmente.