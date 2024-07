El momento más feliz de Raquel Sánchez Silva: "La noche de Luz Casal me la llevo guardada en el corazoncito"

Entre los concursantes de Tu cara me suena 11, quien mejor representa la evolución es Raquel Sánchez Silva. Incluso teniendo en cuenta su espectacular debut como Nebulossa: "Me lo pasé como una enana, superbien, porque era el estreno, el enfrentarme a ello", No obstante, ella misma aclara: "He hecho otras cosas en las que he podido incluso disfrutar más, bailando más, cantando más... o viviendo una noche como la de Luz Casal".

La presentadora reconoce que, aunque disfrutó desde el primer momento, es "un programa un difícil y, cuando las cosas no salen bien, se pasa mal". No obstante, su sensación es que "siempre sientes que vas aprendiendo" y eso permite ver "de forma muy clara" la mejoría gala a gala.

Sin embargo, entre sus momentos felices, destaca uno: "La noche de Luz Casal me la llevo guardada en mi corazoncito y eso se queda conmigo hasta que yo esté por este planeta dando vueltas". Entonces, ¿es su mejor actuación en Tu cara me suena? "Es muy complicado para mí porque en cada una he encontrado algo que no tenía en la otra", afirma.

Al final, reconoce que se quedaría con es delicioso 'Piensa en mí': "Por dificultad, por el feedback que he tenido de la gente...". Con todo, matiza: "Mi Luz no hubiera podido pasear por aquí si no hubiéramos vivido todo lo demás, si no hubiera sido Dua Lipa, Miko, Victoria Abril, Massiel". ¡Descubre en el vídeo el balance que Raquel hace de Tu cara me suena 11!