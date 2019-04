Miquel Fernández se divide en dos para sorprender con 'Tell him' de Céline Dion y Barbra Streisand

ACTUACIONES GALA 3 | MIQUEL FERNÁNDEZ

Los concursantes de 'Tu cara me suena' a veces se tienen que enfrentar a retos difíciles. Esta vez el afortunado ha sido Miquel Fernández, que ha tenido que multiplicar su personalidad para imitar a Céline Dion y Barbra Streisand y su hit 'Tell him'. El actor ha dejado a todos con la boca abierta e incluso a Lolita se le han escapado algunas lágrimas. ¡Inmejorable!