Manel Navarro se pronuncia sobre su hilarante imitación en el Especial Eurovisión de 'Tu cara me suena'

El jurado de 'Tu cara me suena' se ha metido en la piel de cuatro artistas que representaron a sus países en Eurovisión. Carlos Latre se convirtió en Manel Navarro, el cantante que viajó a Ucrania en la pasada edición del festival como candidato español para interpretar 'Do it for your lover', e hizo una divertida imitación, con el famoso 'gallo' incluido.