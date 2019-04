Chenoa inaugura la sexta edición de 'Tu cara me suena' con un espectacular vestido

¡BRILLÓ CON LUZ PROPIA!

¡Doble estreno! Además de volver a formar parte del jurado en 'Tu cara me suena', Chenoa debuta en el estreno de la sexta edición como presidenta del jurado, y no podía haber elegido mejor look para la ocasión. La cantante, que acaba de publicar su primer libro, lució un precioso vestido para comenzar la temporada por todo lo alto.