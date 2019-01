LA REACCIÓN DE LA CONCURSANTE

Cuando supo que Ricky Merino iba a acudir de invitado a 'Tu cara me suena' para meterse en su piel, no podía ser más feliz. Durante la decimosegunda gala, Mimi nos confiesa que siente una gran emoción y orgullo al ser imitada por su amigo. ¡Ricky deslumbró con 'Yo ya no quiero ná'!