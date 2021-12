El jurado de ‘Tu cara me suena’ opina sin censura sobre los concursantes: “Nos las comemos y nos callamos”

Carlos Latre, Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita se han mojado y han contestado unas preguntas muy divertidas y han desvelado qué piensan de los concursantes de esta edición. Si algo tiene claro el jurado es quien no va a ganar ‘Tu cara me suena’.

Los cuatro han tenido preguntas del tipo '¿quién crees que es más probable...?' y aunque en algunas no han coincidido, llegamos a una conclusión: David Fernández es capaz de cualquier cosa.

Àngel Llàcer ha confesado que, aunque sabe que es muy poco probable, le encantaría ver a Loles León subida a la mesa del jurado. Chenoa y Latre han coincidido en que Los Morancos tienen muchas papeletas, pero están seguros de que David Fernández sería el primero en “liarla parda”.

Si alguien tiene que emocionar al jurado va a ser María Peláe. Lolita ha sacado su lado más tierno y ha explicado que “tiene algo especial dentro” que le encanta. Los cuatro jueces han coincidido en que “el gran descubrimiento podría ser María Peláe”.

Carlos Latre y Llàcer lo tienen muy, pero que muy, claro. El que tiene más probabilidades de olvidarse la letra es David Fernández. Chenoa y Lolita justifican a Loles y Lydia, que más de una vez se han olvidado de la canción. “Son buenas actrices y no se les nota”, ha dicho Chenoa.

Están convencidos de que el movimiento de caderas de todas las mujeres de esta edición sería capaz de dejarlos con la boca abierta. ¡Ah!, y el de Rasel, que todos coinciden en que baila muy bien.

David Fernández ha sido el favorito de los jueces para muchas cosas, pero desde luego que no para ganar la novena edición de ‘Tu cara me suena’. El único que se ha mojado y se ha atrevido a decir quién va a ganar ‘Tu cara me suena’ ha sido Llàcer y lo tiene muy claro: Nia Correia.

