Así es la increíble transformación de Soraya en Rosalía

EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Soraya se transformará en una de las cantantes de éxito en nuestro país, Rosalía. El equipo de maquillaje y transformación de 'Tu cara me suena' ha realizado un excelente trabajo. Descubre el parecido de Soraya con la cantante original y no te pierdas su actuación el viernes a las 22:00 horas en la próxima gala de 'Tu cara me suena'.