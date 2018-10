El drama de la barba de Manu Sánchez: "Ahora me veo raro"

ASÍ SE PREPARA PARA LA SEGUNDA GALA DE TCMS, ESTA NOCHE A LAS 22 HORAS

Tras 15 años manteniendo y cuidando su barba, Manu Sánchez tuvo que despedirse de ella para siempre en la primera gala de 'Tu cara me suena'. El humorista tenía que imitar a Rod Stewart, y con 'Have you ever seen the rain?' dijo adiós a la barba. Pero por ironías del destino, para la actuación de la segunda gala de TCMS tiene que recuperarla. “Ahora me veo raro con barba”, así se ha mostrado Manu Sánchez cuando le preguntamos qué ha supuesto para él tal acontecimiento. ¿Se trata de un verdadero drama, o en realidad se lo toma con humor? Descúbrelo en el vídeo.