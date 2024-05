Cambios radicales y otras 8 razones para no perderse la Gala 5: "La caracterización es brutal"

El equipo de caracterización de Tu cara me suena siempre consigue hacer magia... pero en la Gala 5 de la undécima temporada se ha superado. Sólo hace falta ver a Conchita transformada en Dioni de Camela. "Me miraba al espejo y porque muevo la boca a la vez que hablo, sino te diría que no era yo", asegura.

Por su parte, David Bustamante será Carín León. "La caracterización es brutal", avanza. Además, reconoce que es "una voz muy difícil" y muy diferente a la suya, por lo que le exige al máximo. Eso sí, esta vez podrá relajar sus caderas tras el movimiento que le exigió Ricky Martin.

¿Necesitas aún más motivos para ver la próxima gala? Apunta otro: la visita de Raúl para ser el Dúo Dinámico con Supremme de Luxe. Cantan 'Quisiera ser': "Es una canción preciosa y creo que activa muchos recuerdos agradables". El mismo efecto tendrá la actuación de Raquel Sánchez Silva como Massiel: "Una de las mujeres más rompedoras de su momento".

Más o menos a esa época tendrá que viajar Miguel Lago para convertirse en Engelbert Humperdinck. "Sólo por el nombre, ya vale la pena" ver la gala, asegura el cómico. La canción también es mítica: 'Quando, quando, quando'.

Las risas estarán aseguradas con el número de Juanra Bonet como Vitas. "Recordaréis un videoclip de un señor que parece un astronauta". ¿Realmente será su mejor actuación en Tu cara me suena 11? "Lo clavé", afirma. Tampoco será una imitación típica la de Valeria Ros como Madonna con su 'Material girl'. "Es una actuación que hizo para parodiarse a ella misma", explica.

Como guinda, Julia Medina confiesa que en esta gala saldrá completamente de su zona de confort gracias a Ana Mena. Va a salir "una cosa muy guay", adelanta. Por si fuera poco, Raoul Vázquez llenará el plató de buenas vibraciones defendiendo las 'Zapatillas' de El canto del loco. ¡Descubre en el vídeo las 9 razones para disfrutar de la Gala 5!