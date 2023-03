El 'Chanelazo' de Andrea Guasch brilla en el histórico estreno de 'Tu cara me suena 10'

La décima temporada de 'Tu cara me suena' acaba de arrancar y ya tiene su primer momento histórico, una de las imitaciones más brillantes vistas en los diez años que cumple el programa. Andrea Guasch se ha marcado un auténtico 'Chanelazo' en el escenario, un número apoteósico y espectacular que la ha encumbrado como ganadora de la Gala 1. Ha sido una noche llena de emociones, de risas y también con alguna lágrima de emoción, pues los nervios del estreno han estado a flor de piel.

Andrea ha actuado la última pero con un número que había creado muchísimas expectativas. Ella las ha cumplido todas, y más. Se ha transformado en Chanel para llevarnos directos al festival de Eurovisión con su 'SloMo'. La coreografía, la voz, la intensidad... todo ha estado de '12 points' en una actuación que ha enloquecido al público y ha dejado alucinado al jurado. Para más nivel, la concursante ha estado acompañada por los bailarines originales: Josh Huerta, Ria Pérez, Raquel Caurin, Exon Arcos y Pol Soto.

Si histórico ha sido el número que ha cerrado la primera gala, también lo ha sido el del 'opening': tras un desfile por las calles con carrozas y pirotecnia, concursantes muy queridos se han unido a las nuevas estrellas del programa. Angy, María Villalón, Falete, Eva Soriano, Jorge González y El Monaguillo han participado en el arranque de la nueva temporada.

La encargada de romper el hielo ha sido Miriam Rodríguez y lo ha hecho como Camilla Cabello con su 'Bam bam'. Ha llenado el plató de ritmo latino y también de fiesta, algo de lo que también se ha encargado Agustín Jiménez pero con un toque más rapero. Su imitación de Chimbala le ha hecho 'Feliz', como a todo el público, y ha dado mucho "mambo" a pesar de que finalmente se ha quedado en lo más bajo del ranking. En el apartado de actuaciones divertidas, también hay que apuntar la de Susi Caramelo, genial como Tefi C. y su viral 'Mi bebito fiu fiu'.

La noche ha tenido actuaciones que han llegado al corazón. Merche ha sido todo dulzura para homenajear a Olivia Newton-John con 'Hopelessly devoted to you', mientras que Alfred ha sorprendido con todos los matices de Chris Martin, el vocalista de Coldplay, con 'Fix you'. Los dos han empezado a posicionarse como candidatos a la victoria de la décima temporada, aunque el gran golpe sobre la mesa lo ha dado Jadel con su imitación de Nathy Peluso y su versión de 'Vivir así es morir de amor'.

Toda una declaración de intenciones ha puesto Anne Igartibutu sobre el escenario al imitar a Thalia con su versión de '¿A quién le importa?'. Lolita ha avisado de que vamos a ver grandes momentos con ella. Y habrá que estar también atentos a Josie, que ha sorprendido como Julio Iglesias y apunta fuerte en esta temporada.

Con este nivel en la primera gala, ya podemos prepararnos para toda una edición llena de momentazos e imitaciones espectaculares. Los nueves concursantes se han estrenado apuntando alto y el 'Chanelazo' deja un sabor de boca inmejorable.