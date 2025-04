Julio revela el punto de inflexión en Traitors: "Somos todos muy amigos hasta que se reparten los roles"

Julio es sincero al revelar su primer pensamiento al empezar Traitors: "Me acojoné". Le impresionaron el monasterio, el montaje, las cámaras... "Me he metido en algo muy grande", reconoce.

El jugador madrileño también revela el momento que, como verán los espectadores, supone un antes y un después en la experiencia: "Al principio somos todos muy amigos pero en el momento en el que se repartieron los roles cambia drásticamente todo". Todos empezaron a desconfiar.

"Te metes en una dinámica donde no sabes si el que tienes al lado realmente es tu amigo o te quiere vender", confiesa. Por eso, resume Traitors como "idílico, maravilloso" hasta que se reparten los roles de fieles y traidores. ¿Cuál le tocará a él?