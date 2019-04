Oriol sobre Sergio: "No me gusta su cara, ni su pelo y tampoco su manera de cocinar"

EL RESTO DE CONCURSANTES TAMBIÉN SE ENFRENTAN A ORIOL

El concursante más polémico de la edición ha dejado también al descubierto su rivalidad con el resto de concursantes, en especial con Sergio. Las malas palabras no han dejado de surgir entre los dos. "Sergio es una persona que no me aporta nada, no me gusta nada de él", asegura Oriol. Sergio confiesa no entender la actitud de su compañero. "Es su problema", afirma.