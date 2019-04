MARIPAZ NO SE FÍA DE ORIOL

Durante la prueba de relevos los compañeros del equipo de Oriol temían lo que el concursante catalán podía hacer. Alejandro le grita para que emplate bien y Maripaz le confiesa a Roncero que no se fía de lo que pueda hacer Oriol "no se po dónde puede salir. Oriol me pone mala, me saca de mis casillas". Oriol, en su línea, sigue con su freestyle "vamos a hacer un freestyle de la hostia".